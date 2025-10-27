Vũ Việt Hà sẽ mở màn Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025

Ban tổ chức vừa chính thức công bố khởi động mùa thứ 20 của Vietnam International Fashion Week, sẽ diễn ra từ ngày 12-15/11, tại Thủ đô Hà Nội. Sự kiện Fall/Winter 2025 đánh dấu cột mốc 20 mùa của chương trình thời trang danh giá nhất Việt Nam, nơi thời trang và văn hóa giao thoa cùng thông điệp #PureStyleShines - Bản sắc riêng tạo phong cách, tiếp nối tinh thần tôn vinh bản sắc riêng.
Đặc biệt, chương trình tiếp tục theo đuổi câu chuyện thời trang bền vững trong suốt nhiều mùa gần đây. Tuy nhiên, để theo đuổi khái niệm thời trang bền vững và nổi bật cả bản sắc cá nhân là không hề dễ dàng. Do đó, nhà thiết kế đã và đang theo đuổi triết lý này một cách sâu sắc được chọn mở màn tuần sự kiện là nhà thiết kế Vũ Việt Hà với “Khởi nguồn thuần khiết.”
Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ sử thi “Đẻ đất đẻ nước” của người Mường. Từ câu chuyện khởi sinh vũ trụ theo quan niệm dân gian, bộ sưu tập tôn vinh hành trình con người tìm thấy sự thuần khiết trong phong cách và bản ngã.
Vũ Việt Hà gửi gắm thông điệp: “Mỗi người đều có một phiên bản thuần khiết nguyên bản bên trong mình - hãy khơi dậy và để nó tỏa sáng.” Bởi cũng như nước - khởi nguồn tinh khiết của sự sống, sự thuần khiết chính là điểm khởi đầu để mỗi cá nhân tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.
“Tôi trân trọng hành trình 20 mùa của Vietnam International Fashion Week, bởi đó không chỉ là hành trình của thời trang mà còn là hành trình khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ thế giới. Với bộ sưu tập lần này, tôi muốn gửi gắm thông điệp: thời trang không chỉ là cái đẹp bề ngoài, mà là cách chúng ta kể lại những câu chuyện văn hóa của dân tộc bằng ngôn ngữ sáng tạo,” nhà tạo mẫu chia sẻ.
Khởi đầu sự nghiệp với danh xưng nhà thiết kế áo dài truyền thống trong suốt hơn một thập kỷ, Vũ Việt Hà đã không ngừng chuyển mình, khẳng định dấu ấn riêng trong lĩnh vực thời trang ứng dụng. Trên sàn diễn Vietnam International Fashion Week, nhiều bộ sưu tập của anh đã ghi dấu ấn nhờ cách xử lý chất liệu truyền thống tinh tế cùng phom dáng hiện đại, độc bản.
Vũ Việt Hà có khả năng dung hòa vẻ đẹp thuần Việt trong chất liệu, họa tiết và tinh thần văn hóa dân tộc cùng tư duy thiết kế ready-to-wear (ứng dụng) hiện đại. Anh tạo nên những thiết kế mang hơi hướng streetwear mà vẫn giữ trọn tinh thần Việt.
Trong hành trình sáng tạo, Vũ Việt Hà luôn tìm cách làm mới “di sản” qua từng bộ sưu tập ra mắt tại tuần thời trang trước đó. Với “Nước đầu nguồn,” anh tái hiện họa tiết thủy ba (sóng nước) - một hoa văn cổ từ thế kỷ XIX của Việt Nam. Trong “Ký gửi người Mông vào tương lai,” anh tôn vinh chất liệu sợi lanh của người Mông Đen.
Ở “Sóng tơ” - mở màn Tuần lễ Thời trang quốc tế Thu Đông 2023, Vũ Việt Hà lại tôn vinh vẻ đẹp của tơ tằm Việt. Hay bộ sưu tập “Cô ấy là ai?” (mùa Xuân Hè 2024) khắc họa vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn người phụ nữ Việt qua các chất liệu tự nhiên như tơ sen, tơ chuối, sợi gai, sợi lá dứa. Và gần đây nhất, bộ sưu tập “Mã Đáo” (Xuân Hè 2025) mang đậm hơi thở phiên chợ ngựa Bắc Hà, sử dụng lanh thô, chàm nhuộm tay và hàng nút thủ công của người Dao đầu bằng.
Những bộ sưu tập nối tiếp nhau đã minh chứng cho bước tiến của Vũ Việt Hà khi đưa thời trang ứng dụng Việt Nam trở thành một không gian giao thoa giữa văn hóa và sáng tạo đương đại./.