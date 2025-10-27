Vũ Việt Hà sẽ mở màn Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025

Nhà thiết kế Vũ Việt Hà đảm nhận vị trí khép màn tại Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2025 vừa qua. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ban tổ chức vừa chính thức công bố khởi động mùa thứ 20 của Vietnam International Fashion Week, sẽ diễn ra từ ngày 12-15/11, tại Thủ đô Hà Nội. Sự kiện Fall/Winter 2025 đánh dấu cột mốc 20 mùa của chương trình thời trang danh giá nhất Việt Nam, nơi thời trang và văn hóa giao thoa cùng thông điệp #PureStyleShines - Bản sắc riêng tạo phong cách, tiếp nối tinh thần tôn vinh bản sắc riêng.

Đặc biệt, chương trình tiếp tục theo đuổi câu chuyện thời trang bền vững trong suốt nhiều mùa gần đây. Tuy nhiên, để theo đuổi khái niệm thời trang bền vững và nổi bật cả bản sắc cá nhân là không hề dễ dàng. Do đó, nhà thiết kế đã và đang theo đuổi triết lý này một cách sâu sắc được chọn mở màn tuần sự kiện là nhà thiết kế Vũ Việt Hà với “Khởi nguồn thuần khiết.”