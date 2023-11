Vụ Vạn Thịnh Phát: SCB và chiêu bài giấu nợ xấu, danh tính đối tác

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng tăng đáng kể trong năm 2018, đạt 154 tỷ đồng, tăng 48%. Cũng trong năm này, tổng tài sản của ngân hàng đạt 508.165 tỷ đồng, tăng 15%, tổng lượng vốn huy động từ tiền gửi khách hàng đạt 385.616 tỷ đồng, tăng 11%.

Năm 2019, lợi nhuận sau thuế của SCB chỉ tăng nhẹ 3%, đạt 159 tỷ đồng. Trong khi đó tổng tài sản đạt 566.807 tỷ đồng, tăng 12%; tiền gửi của khách hàng tăng lên 14%, đạt 439.000 tỷ đồng.

Năm 2020 là năm kinh doanh bết bát nhất của SCB khi lợi nhuận sau thuế trong báo cáo riêng lẻ chỉ đạt vỏn vẹn 27 tỷ đồng, sụt giảm tới 83% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do ngân hàng lỗ hơn 222 tỷ đồng từ các hoạt động khác, trong khi năm 2019 lãi hơn 1.100 tỷ đồng từ hoạt động này.

Cũng trong năm này, tổng tài sản của SCB là 632.000 tỷ đồng, tăng 12%; lượng tiền gửi của khách hàng đạt hơn 468 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2019.

Trên nền so sánh thấp của năm 2020, bước sang năm 2021, báo cáo riêng lẻ thể hiện: Lợi nhuận sau thuế của SCB tăng đột biến, đạt 1.105 tỷ đồng, tăng 3.900% so với năm 2020 nhờ thu nhập lãi thuần tăng gần gấp 3 lần so với năm 2020, đạt gần 9.000 tỷ đồng, và lãi từ mua bán chứng khoán tăng gần gấp 4 lần, đạt hơn 1.600 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2021, SCB có tổng tài sản 702.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước; tổng tiền gửi của khách hàng là 513.184 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm liền kề.