Vụ Vạn Thịnh Phát có khối tài sản lớn nhất lịch sử thi hành án

Bộ trưởng Tư pháp nhận định, nếu không phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, vụ Vạn Thịnh Phát sẽ để lại hậu quả không chỉ về thi hành án mà còn liên quan an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chiều 11/12, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về công tác tư pháp và thi hành án dân sự. Sự kiện có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng đại diện các cơ quan liên quan. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã báo cáo tình hình chuẩn bị và dự báo những thách thức trong công tác thi hành án trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ông Mai Lương Khôi đánh giá, đây là vụ thi hành án lớn nhất trong lịch sử thi hành án. Buổi làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM (Ảnh: V.Q.). Giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan thi hành án TPHCM đã thi hành tổng số tiền hơn 22.000 tỷ đồng, hơn 1.000 bất động sản, hơn 1 tỷ cổ phần và các tài khoản. Giai đoạn 2, Cơ quan thi hành án TPHCM có nghĩa vụ thi hành hơn 31.000 tỷ đồng; bồi thường cho hơn 43.000 người. "Tổng số tiền và tài sản mà Cơ quan thi hành án TPHCM phải tổ chức thi hành liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát là trên 50.000 tỷ đồng. Số tiền này bằng một phần ba tổng số tiền mà Cơ quan thi hành án phải thi hành trong năm 2024. Khối lượng công việc và giá trị tài sản phải thi hành trong thời gian tới là khổng lồ. Đây là một thách thức rất lớn", Thứ trưởng Bộ Tư pháp bày tỏ. Ông Khôi cho hay, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo cơ quan thi hành án phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, tòa án, viện kiểm soát các cấp. Các đơn vị tiếp tục rà soát, tiếp nhận vật chứng, tài sản liên quan vụ án để tránh việc phải giải thích, bổ sung hồ sơ trong giai đoạn thi hành án. Ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (Ảnh: V.Q.). Liên quan vấn đề trên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, vụ Vạn Thịnh Phát có khối lượng công việc và số tiền liên quan rất lớn. Trong vấn đề thi hành án, thành phố đề nghị các cơ quan bóc tách riêng các vấn đề và làm rõ từng nhiệm vụ trong thời gian tới. "TPHCM đề nghị Bộ Tư pháp và các cơ quan tiếp tục hỗ trợ địa phương trong vụ việc trên. Có thể tính tới các phương án củng cố trung tâm đấu giá của Sở Tư pháp, điều động thêm lực lượng thi hành án từ địa phương lân cận, tuyển thêm công tác viên để tập huấn, đào tạo", Chủ tịch UBND TPHCM nói. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhận định, vụ Vạn Thịnh Phát là một vụ việc chưa từng có tiền lệ trong vấn đề thi hành án. Nếu không phối hợp chặt chẽ, xử lý hiệu quả, vụ án sẽ để lại nhiều hậu quả không chỉ về thi hành án mà liên quan tới an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vì số lượng tài sản, đối tượng liên quan rất lớn. Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh kết luận hội nghị (Ảnh: V.Q.). "Trung ương sẽ thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành tổ chức thi hành và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Các cơ quan thi hành án tại TPHCM cần chủ động, có kế hoạch và nêu vấn đề cần hỗ trợ. Vấn đề này thực chất là điều phối, tổ chức công việc, nếu không làm khoa học thì sẽ bị rối", Bộ trưởng Tư pháp nhấn mạnh. Bộ trưởng Tư pháp đề nghị Tổng cục Thi hành án và Cục Thi hành án dân sự TPHCM cần quan tâm, xác định danh mục tài sản phải thi hành, phân loại. Các tài sản có cơ sở pháp lý hoàn thiện cần chủ động thực hiện thi hành trước, các tài sản chưa hoàn thiện thì tiếp tục liệt kê, xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.