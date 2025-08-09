Vũ Văn Thanh chấn thương nặng, nghỉ thi đấu dài hạn

Ngày 7/9, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã trải qua ca phẫu thuật chấn thương cổ chân. Cầu thủ này bị tổn thương cả xương, dây chằng cổ chân nên phải phẫu thuật để chữa trị dứt điểm.

Văn Thanh chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu 6-7 tháng. (Ảnh: VPF).

Ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi nhưng Văn Thanh cần 6-7 tháng mới có thể thi đấu trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc hậu vệ thuộc biên chế CLB CAHN chỉ có thể trở lại sân cỏ vào giai đoạn cuối mùa giải 2025/2026.

Văn Thanh chấn thương cổ chân khi cùng tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024. Anh phải chườm đá thường xuyên để giảm đau và thi đấu trong thời gian dài. Tuy nhiên, việc kéo dài tình trạng này khiến chấn thương của Văn Thanh ngày càng nặng.

Văn Thanh chưa thi đấu trận nào ở mùa 2025/2026. Lần cuối cùng anh ra sân là ở trận chung kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025 diễn ra hôm 14/5.

Với việc phải lên bàn phẫu thuật, Văn Thanh là cầu thủ thứ 6 của tuyển Việt Nam rời sân cỏ vì phẫu thuật trong năm 2025. Trước Văn Thanh, đã có Nguyễn Văn Toàn, Bùi Vĩ Hào, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Xuân Son và Doãn Ngọc Tân lần lượt lên bàn mổ.

Đối với CLB CAHN, sự vắng mặt của Văn Thanh cũng khiến đội bóng này mất đi một lựa chọn bên cánh phải trong bối cảnh phải căng sức ở 4 đấu trường trong mùa giải 2024/2025.