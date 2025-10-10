Vụ từ chối cứu trợ sinh viên ở Thái Nguyên: Trường đình chỉ nhân viên nhà ăn

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên vừa thông tin thêm về việc ký túc xá bị tố từ chối tiếp nhận thực phẩm cứu trợ sinh viên trong đợt ngập lụt do bão Matmo.

Nhà trường cho biết, vào khoảng 10h30 ngày 8/10, có một người dân đi đến ký túc xá của trường gặp nhân viên ban quản lý và bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ một số suất ăn trưa cho sinh viên. Do chưa xin được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, nhân viên này không tự ý quyết định và đã trao đổi với đơn vị cung cấp dịch vụ nhà ăn. Sau đó, nhân viên nhà ăn đã tự ý quyết định và trả lời là không tiếp nhận các suất ăn hỗ trợ.

“Sự việc đáng tiếc này phát sinh do nhân viên của nhà ăn tự quyết định, không có chỉ đạo hay can thiệp từ phía nhà trường”, đại diện trường cho biết.