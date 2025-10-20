Vụ trộm bảo tàng Louvre: Kịch tính như phim Hollywood

Cảnh tượng như trong phim. Khoảng từ 9h30 đến 9h40 sáng 19/10, 4 kẻ bịt mặt đi mô tô tiến đến Bảo tàng Louvre. Chúng vào trong qua một cầu thang dùng để vận chuyển hàng hóa ở phía sông Seine, rồi leo lên ban công dẫn vào Phòng trưng bày Apollo, nằm trên tầng một. Bằng máy cắt sắt, chúng phá vỡ các tủ kính trưng bày trang sức của Napoleon Bonaparte, Napoleon III và Hoàng hậu Eugenie de Montijo. Chúng gom chiến lợi phẩm và tẩu thoát bằng chính những chiếc mô tô ấy. Tất cả diễn ra trong 7 phút.

Chúng lấy đi 9 món trang sức từng thuộc về các nữ hoàng Marie-Amelie (vợ của vua Louis-Philippe I), Hortense (vợ của Louis Bonaparte và là mẹ của hoàng đế Napoleon II), cùng hoàng hậu Eugenie de Montijo: một vương miện của các nữ hoàng, một của hoàng hậu, một chuỗi ngọc lam, hai đôi hoa tai, một vòng cổ ngọc lục bảo và hai chiếc trâm. Trong lúc chạy trốn, chúng làm rơi một phần chiến lợi phẩm – chiếc vương miện của hoàng hậu – và đó là món duy nhất được tìm lại.

Vương miện của Hoàng hậu Eugenie de Montijo. Ảnh: Alamy/Cordonpress

Một vụ đột nhập chỉ 7 phút, 4 kẻ trộm. Nghe như chuyện hư cấu, nhưng nó xảy ra ngay giữa ban ngày, trong bảo tàng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nước Pháp. Năm 2024, Louvre đón 8,9 triệu lượt khách. Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati thông báo từ sáng sớm rằng bảo tàng sẽ đóng cửa cả ngày để phục vụ công tác điều tra, truy tìm dấu vết và đánh giá thiệt hại. “Giá trị của chúng là không thể tính toán”, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez xác nhận. Tổng thống Emmanuel Macron phản ứng vào khoảng 8 giờ tối trên mạng X, gọi vụ trộm này là “một đòn tấn công vào di sản – một phần của Lịch sử quốc gia”.