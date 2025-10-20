Vụ trộm bảo tàng Louvre: Kịch tính như phim Hollywood

Cảnh tượng như trong phim. Khoảng từ 9h30 đến 9h40 sáng 19/10, 4 kẻ bịt mặt đi mô tô tiến đến Bảo tàng Louvre. Chúng vào trong qua một cầu thang dùng để vận chuyển hàng hóa ở phía sông Seine, rồi leo lên ban công dẫn vào Phòng trưng bày Apollo, nằm trên tầng một. Bằng máy cắt sắt, chúng phá vỡ các tủ kính trưng bày trang sức của Napoleon Bonaparte, Napoleon III và Hoàng hậu Eugenie de Montijo. Chúng gom chiến lợi phẩm và tẩu thoát bằng chính những chiếc mô tô ấy. Tất cả diễn ra trong 7 phút.
Chúng lấy đi 9 món trang sức từng thuộc về các nữ hoàng Marie-Amelie (vợ của vua Louis-Philippe I), Hortense (vợ của Louis Bonaparte và là mẹ của hoàng đế Napoleon II), cùng hoàng hậu Eugenie de Montijo: một vương miện của các nữ hoàng, một của hoàng hậu, một chuỗi ngọc lam, hai đôi hoa tai, một vòng cổ ngọc lục bảo và hai chiếc trâm. Trong lúc chạy trốn, chúng làm rơi một phần chiến lợi phẩm – chiếc vương miện của hoàng hậu – và đó là món duy nhất được tìm lại.
Một vụ đột nhập chỉ 7 phút, 4 kẻ trộm. Nghe như chuyện hư cấu, nhưng nó xảy ra ngay giữa ban ngày, trong bảo tàng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nước Pháp. Năm 2024, Louvre đón 8,9 triệu lượt khách. Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati thông báo từ sáng sớm rằng bảo tàng sẽ đóng cửa cả ngày để phục vụ công tác điều tra, truy tìm dấu vết và đánh giá thiệt hại. “Giá trị của chúng là không thể tính toán”, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez xác nhận. Tổng thống Emmanuel Macron phản ứng vào khoảng 8 giờ tối trên mạng X, gọi vụ trộm này là “một đòn tấn công vào di sản – một phần của Lịch sử quốc gia”.
Đây chắc chắn là một trong những vụ trộm táo tợn nhất mà bảo tàng từng chứng kiến: những kẻ bịt mặt thản nhiên đi vào bằng lối cầu thang khu bốc dỡ hàng của nơi tưởng như bất khả xâm phạm. Thông tin ban đầu rất lộn xộn – chưa rõ số kẻ trộm và số món bị mất. Theo lời ông Nunez, những kẻ tấn công “đi mô tô phân khối lớn và rời đi theo cách tương tự”. Công tố viên trưởng Paris, bà Laure Beccuau, xác nhận sau đó rằng hai kẻ chạy mô tô, còn hai kẻ khác lái xe chở cầu thang. Hệ thống báo động hoạt động, “nhưng hoặc là không kêu trong phòng, hoặc họ không nghe thấy”. Bên trong, nhóm tội phạm đã dùng chính máy cắt kim loại đe dọa các nhân viên an ninh trước khi đập vỡ tủ kính lấy đồ.
Viện Công tố Paris đã giao cuộc điều tra cho Lực lượng Cảnh sát chống tội phạm có tổ chức (BRB) – đơn vị chuyên xử lý các vụ trộm lớn. Tham gia còn có Cục Trung ương chống buôn bán tài sản văn hóa. “Thiệt hại đang được đánh giá, và cuộc điều tra đang diễn ra”, Viện Công tố cho biết.
Ông Nunez nhấn mạnh, đây là “những món đồ có giá trị vô giá” về mặt di sản. “Rõ ràng đây là một vụ trộm quy mô lớn; chúng đã khảo sát địa điểm trước và dường như rất chuyên nghiệp trong loại tội phạm này”, ông nói – và lưu ý rằng mình mới nhậm chức chưa đầy một tuần. Công tố viên cũng khẳng định đây là một nhóm hành động có tổ chức.
Bộ trưởng Dati xác nhận chiếc vương miện của hoàng hậu Eugenie de Montijo đã được tìm thấy gần hiện trường, do nhóm trộm làm rơi trong lúc tẩu thoát. Chúng không đụng đến viên kim cương nổi tiếng Regent – viên lớn nhất trong bộ sưu tập, nặng hơn 140 carat.
Vụ trộm diễn ra ngay sau giờ mở cửa, khi hàng nghìn du khách đã ở trong hoặc chuẩn bị bước vào “ngôi đền nghệ thuật” của Paris. Tất cả được sơ tán “để bảo toàn chứng cứ và dấu vết của kẻ tấn công, giúp điều tra viên làm việc thuận lợi”, theo lời bà Dati. May mắn là không ai bị thương.
Peter, một du khách người Hà Lan đang có mặt bên trong, kể với báo chí từ phía sau hàng rào cảnh sát: “Họ bảo chúng tôi ra khỏi phòng bên cạnh, rất nhanh. Chúng tôi không thấy mặt bọn trộm, mọi chuyện diễn ra yên ắng”, anh nói, vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Đến trưa, hàng chục du khách chen chúc trước các cổng vào, cố gắng tìm cách vào trong, chỉ để đọc dòng thông báo: “Bảo tàng Louvre đóng cửa vì lý do đặc biệt”.
Các nhân viên an ninh mất cả buổi sáng để trấn an du khách đòi hoàn tiền vé và giải thích lý do bảo tàng đóng cửa. Một nhân viên khi bước vào bên trong còn hỏi cảnh sát: “Tôi vừa nghe nói có vụ trộm, có thật không vậy?”.
Phòng trưng bày Apollo là một trong những nơi hút khách nhất, vì lưu giữ những báu vật hoàng gia quan trọng nhất nước Pháp. Phòng được mở cửa trở lại ngày 15/1/2020, sau nhiều năm trùng tu. Louvre là bảo tàng có lượng khách đông nhất thế giới, trung bình hơn 8 triệu lượt mỗi năm, với hệ thống an ninh nghiêm ngặt bao phủ diện tích 24 hecta – tuy rõ ràng là chưa đủ, theo lời bà Dati, người xác nhận đây là “những tên trộm chuyên nghiệp”.
“Vấn đề về sự mong manh trong an ninh của các bảo tàng không phải chuyện mới. Đã 40 năm rồi chúng ta không xem xét nghiêm túc vấn đề này”, bà Dati nói và cho biết 2 năm trước, giám đốc Louvre từng yêu cầu cảnh sát làm một cuộc kiểm tra an ninh toàn diện. “Cần phải thích ứng với những hình thức tội phạm mới: có tổ chức, chuyên nghiệp, hành động lạnh lùng, chỉ mất 4 phút lấy chiến lợi phẩm rồi rời đi mà không cần dùng bạo lực”, bà phát biểu trên kênh TF1.
Chỉ vài tuần trước đó, một vụ trộm khác xảy ra ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia, cũng tại Paris. Một nhóm người đột nhập và lấy đi nhiều món bằng vàng, trị giá khoảng 600.000 euro, song cũng mang “giá trị di sản không thể đong đếm”, theo thông báo của bảo tàng.
Vụ cướp tại Louvre diễn ra giữa lúc nước Pháp rơi vào khủng hoảng chính trị: Thủ tướng Sebastien Lecornu – được bổ nhiệm cách đây một tháng – đã từ chức hai tuần trước, rồi lại được tái bổ nhiệm chỉ vài ngày sau, và cuối cùng mới thành lập được chính phủ vào thứ Bảy vừa qua. Đây được xem là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của nền Đệ Ngũ Cộng hòa.
Jordan Bardella, chủ tịch đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia, lên án: “Louvre là biểu tượng toàn cầu của nền văn hóa chúng ta. Vụ cướp này, với việc những tên tội phạm lấy đi trang sức Hoàng gia Pháp, là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận đối với đất nước”.