Vụ trẻ mầm non 2 tuổi bị bạo hành ở trường: Làm sao chữa trị vết thương tâm lý cho con?

Theo đó, tối 23/10 tài khoản có tên Đ.H tự nhận mình là phụ huynh của cháu bé bị đánh tới tấp trong clip viết: "Mỗi lần xem lại video là em lại khóc. Không biết lỗi do bé kia hay do cô giáo hay do em đã chọn sai trường cho con em. Gia đình không thiếu người trông Q. nhưng vẫn muốn cho con đi học để cho nó dạn người, cho đi học trường tư để con được chú ý hơn vậy mà kết quả như này đây,... Tại sao lúc con em khóc cô giáo không vào luôn hay quen rồi. Nghĩ nó khóc rồi nó sẽ nín? Trên đỉnh đầu con em còn bầm dập rất nhiều. Trên cơ thể cũng vậy...”.

Được biết, bé gái trong vụ việc là cháu Đ.Q (2 tuổi), học sinh tại nhóm trẻ tư thục ở huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang).

Trong đoạn clip, ngay trong lớp học lúc đó có khoảng 8 bé, cửa lớp đóng và cô giáo không có mặt. Một bé trai mặc áo xanh liên tục đánh và đá một bé gái khiến bé này giãy giụa nằm ra sàn nhà khóc lóc.

Tuy nhiên, chỉ bỏ đi 1 lúc, bé trai này lại quay lại chỗ bé gái, dùng chân đạp lên người và đầu, ngồi đè lên cả người bé gái. Mặc cho bé gái khóc lóc, bé trai này vẫn liên tục dúi đầu bé gái xuống nền nhà, đập cả đầu bé gái vào tường.