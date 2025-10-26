Vụ tráo con nhà nghèo và đại gia gây chấn động Nhật Bản: Bí mật bị phơi bày sau 60 năm

Đứa trẻ bị tráo đổi vào một gia đình nghèo khó. Cha mất sớm khi mới 2 tuổi. Ông phải sống trong một ngôi nhà không có thiết bị điện, phải vừa học, vừa làm bán thời gian đến khi tốt nghiệp trường cấp hai. Sau đó, ông hành nghề tài xế taxi.

Cuộc điều tra sau đó xác nhận hai đứa trẻ đã bị hoán đổi tại bệnh viện hơn nửa thế kỷ trước.

Trong khi đó, cậu bé sống cuộc đời đáng lẽ của ông được giáo dục tốt và trở thành một ông chủ công ty, ba người em trai cũng là những nhân vật ưu tú trong giới kinh doanh, theo ZNews.

Thẩm phán Masatoshi Miyasaka tuyên bố bệnh viện phải chịu trách nhiệm vì “đã tước đi cơ hội được sống cùng cha mẹ ruột và có một cuộc đời khác” của nguyên đơn, bồi thường 250.000 USD cho ông. Vị thẩm phán nói thêm rằng ông xứng đáng được bồi thường vì "lẽ ra ông phải được nuôi dưỡng trong một môi trường tài chính thoải mái".

Tuy nhiên, người đàn ông chia sẻ, “Không khoản tiền nào có thể bù đắp được 60 năm bị đánh mất.” Ông bày tỏ mong muốn được gặp cha mẹ ruột - điều đã trở nên bất khả thi vì họ đều đã qua đời trước khi sự thật được sáng tỏ.