Vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến: Xét hỏi để làm rõ nguồn gốc các tài sản

Cụ thể, người thứ nhất là bà Đinh Thị Sáng (ngụ Đồng Nai, mẹ kế của cố diễn viên Đức Tiến) là người đã chăm sóc cố diễn viên; người thứ hai là anh Mai Thành Tâm (ngụ TP.HCM) là trợ lý đã làm việc với cố diễn viên hơn 10 năm.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Bình Phương đã mời 2 người làm chứng đến phiên tòa.

Nguyên đơn trong vụ kiện là bà Nguyễn Bình Phương (vợ ông Hoàng Đức Tiến, tức cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến).

Trình bày trước tòa, bà Sáng cho biết bà là mẹ kế của Đức Tiến. Từ cuối năm lớp 8, Đức Tiến chuyển về sống cùng bà cho đến khi trưởng thành. Sau đó, Đức Tiến kết hôn và sang Mỹ sinh sống.

Bà Sáng cho biết số tiền mua đất ở tỉnh Long An (cũ) là tiền của vợ chồng cố diễn viên.

Anh Mai Thành Tâm cho biết đã quen biết với cố diễn viên khi còn học ở Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và có gần 10 năm làm việc cùng nhau.

Khi cố diễn viên Đức Tiến mua đất ở Long An (cũ) và ở Thủ Đức (cũ) để xây nhà, anh Tâm đều biết. Tiền mua đất chủ yếu của cố diễn viên Đức Tiến và tiền của vợ là bà Bình Phương gửi từ Mỹ về.

Anh Tâm cho biết thêm, thời điểm xây nhà, cố diễn viên Đức Tiến thường đưa tiền nhờ anh Tâm chuyển cho ông H (cha của cố diễn viên). Cũng trong thời điểm xây nhà, ông H đã dựng lều phía trước công trình để trông nom.