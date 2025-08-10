Vụ tố cáo người nổi tiếng trên mạng xã hội C.T.H. bán hàng lậu: Phức tạp, có dấu hiệu hình sự

Ông Tuấn thông tin kết quả vừa mới nhận được là: Vụ tố cáo bà C.T.H. bán hàng lậu tương đối phức tạp, có một số dấu hiệu liên quan tới hình sự. Lực lượng quản lý thị trường trao đổi hướng dẫn để người làm đơn chuyển đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

Về vấn đề kiểm soát hàng hóa trên kênh thương mại điện tử, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết trong thời gian vừa qua, Cục đã gỡ bỏ 44.000 sản phẩm vi phạm và 2.000 gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, tập trung vào các mặt hàng kinh doanh có điều kiện, hàng gia dụng, thời trang, giày dép, là những nhóm hàng dễ phát sinh gian lận thương mại và buôn lậu.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm. Cục đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra và Chi cục quản lý thị trường tại các địa phương, qua đó xử lý 120 website vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử.