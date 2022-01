Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Khởi tố 3 tội danh, có tội loạn luân

Theo nguồn tin, từ tháng 11-2021, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã vào cuộc, điều tra hành vi lừa đảo tại cơ sở thờ tự này.

Theo đó, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.



Ông Lê Tùng Vân

Sau một thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 4-1-2022, cơ quan công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Vân về ba tội danh trên.

“Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân”- nguồn tin cho hay.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý bị can Vân và những người liên quan.