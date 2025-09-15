Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên được giảm 1 năm tù

Ngày 15/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An cũ) , 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giảm 1 năm so với mức án sơ thẩm).

Theo cáo trạng, từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân cùng Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và nhiều người khác đến sinh sống tại nhà bà Cao Thị Cúc ở huyện Đức Hòa (Long An cũ). Họ tự xưng tu sĩ, lập nơi ở thành “tịnh thất Bồng Lai”, sau đổi tên thành “Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”. Nhóm này đăng nhiều video trên mạng xã hội, giới thiệu các trẻ nhỏ là “chú tiểu mồ côi”, kêu gọi từ thiện.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2018 – 2021, Nhất Nguyên đã lừa và chiếm đoạt hơn 365 triệu đồng từ các mạnh thường quân. Ngày 4-1-2022, bị cáo bị bắt quả tang đang nhận 100 triệu đồng tại một quán cà phê ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ.