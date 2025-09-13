Vụ 'thư kêu cứu' của bé trai Hà Nội sống cùng mẹ kế: Bà nội lên tiếng

Bài đăng mới đây chia sẻ 3 đoạn video và 5 trang nhật ký của bé trai ở Hà Nội, kể lại quá trình sống cùng bố và mẹ kế.

Trong "bức tâm thư kêu cứu", bé trai kể bị mẹ kế đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa...

Một trong những video trích xuất từ camera kèm theo bài đăng cũng ghi lại hình ảnh một người phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu bé trai và có những yêu cầu như bắt bé đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế...

Cảnh tượng bé trai bị đánh do camera ghi lại và "bức tâm thư" gây bão mạng. Ảnh cắt từ clip

"Bức tâm thư" cùng cảnh bạo hành trẻ trong đoạn video khiến người xem phẫn nộ. Bài đăng được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn mạng sáng 13/9.