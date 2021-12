Vụ "thổi giá" kit test Việt Á: Đề nghị làm rõ trách nhiệm Bộ KHCN, Bộ Y tế

Your browser does not support the audio element.

Sáng nay (27/12), tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQ) tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 11 (khóa IX). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu UBTƯMTTQ Việt Nam tới 10 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố có Ủy viên Đoàn Chủ tịch cư trú.

Cần xử lý nghiêm sai phạm trong phòng chống dịch

Góp ý kiến về kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của UBTƯMTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch - đề nghị trong năm 2022 không nên chỉ dừng giám sát, phản biện trên báo cáo như hiện nay mà nên làm có trọng tâm trọng điểm.

Theo ông Nguyễn Túc, trong hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận không cần làm nhiều mà nên tập trung chọn 1-2 vụ trọng điểm và làm đến nơi đến chốn, đến tận nơi để giám sát, phản biện thực sự ra vấn đề, tạo tiếng vang, tạo sự tin cậy đối với nhân dân.

Tại điểm cầu UBTƯMTTQ Việt Nam TPHCM, ông Trần Hoàng Thám cho rằng, thực tế hiện nay các vấn đề sai phạm và xử lý sai phạm chủ yếu nằm ở quản lý đất đai và quản lý sử dụng tài sản Nhà nước. Gần như, những vụ án liên quan đến thất thoát tiền của Nhà nước hàng năm đều xoay quanh vấn đề này.