Vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng ở Cần Thơ: 3 người đánh, 1 người quay clip

Ngày 7-8, UBND xã Trần Đề (TP Cần Thơ) đã có báo cáo về vụ em L.N.N (14 tuổi; ngụ tại địa phương) bị một nhóm người đánh hội đồng phải nhập viện.

Tối 6-8, tài khoản tên Thi Thi đăng tải 1 đoạn clip có thời lượng 34 giây với nội dung một nhóm người đánh một người.