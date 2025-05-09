Vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh co giật gần cổng trường ĐH: Khởi tố một đối tượng

Sau đó H. gọi thêm các đối tượng V.T.T. (SN 2008); B.G.B. (SN 2010); N.M.T. (SN 2009); N.D.Q. (SN 2009); T.N.A.P. (SN 2008); Phạm Quang Long (SN 2008); Đ.Đ.T. (SN 2008); V.Đ.D. (SN 2009, cùng trú tại phường Vàng Danh) để tìm Đ. giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 11h cùng ngày, nhóm của H. đã hành hung Đ. tại khu vực gần Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh). Một số đối tượng còn sử dụng điện thoại quay phim, đăng tải lên các trang mạng xã hội để khoe “chiến tích”.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.