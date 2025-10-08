Vụ thi thể cô gái trong vali ở TP.HCM: Khởi tố hai người đàn ông

Thành để thi thể nạn nhân trong nhà hai ngày, sau đó lên mạng đặt vali để bỏ thi thể nạn nhân vào. Sáng 25/7, Thành kéo vali chứa thi thể vứt trong con hẻm, cách nhà Thành khoảng 20m.

Trưa 22/7, chị H. đến nhà Thành trong con hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây) thì hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Thành dùng dao tấn công chị H. khiến chị tử vong.

Gây án xong, Thành bỏ trốn đến Đồng Nai và bị cảnh sát bắt giữ. Qua lời khai của Thành, Công an TP.HCM bắt giữ nghi can La Ngân Túc. Tuy nhiên, vai trò của ông Túc ra sao vẫn chưa được cơ quan chức năng thông tin.

Trước đó, ngày 25/7, nhiều người dân sống trong hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh thấy mùi hôi thối bốc ra từ chiếc vali để trong hẻm nên nghi ngờ chuyện chẳng lành. Người dân nhanh chóng thông báo cho công an địa phương. Lực lượng chức năng đến mở vali thì phát hiện thi thể người bên trong.

Bị can Thành từng sống cùng cha mẹ tại con hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau đó, cả gia đình Thành đi nước ngoài, còn Thành ở lại TP.HCM. Thanh niên này thất nghiệp, ít tiếp xúc với mọi người và thường xuyên ở nhà.