Vụ thầy giáo đến nhà tát học sinh ở Thanh Hoá: Do chê thầy giáo 'dạy khó hiểu'

Sáng 13-8, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết đang yêu cầu Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) báo cáo cụ thể liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là giáo viên đến nhà và có hành vi tát học sinh.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, thông tin ban đầu xác định thầy giáo trong đoạn clip là người có quan hệ họ hàng với học sinh. Gia đình đã gửi gắm thầy này kèm cặp em từ năm lớp 3 đến nay.

Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc xác nhận người trong clip là thầy VXT là giáo viên tiếng Anh của nhà trường.