Vụ thâu tóm 'đất vàng' Vinafood II: Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh 13 năm tù

Sau hơn một tuần xét xử và nghị án kéo dài, hôm nay (25/9), TAND TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà), Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II).

Theo HĐXX, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và tài liệu, chứng cứ có thể khẳng định bị cáo Chinh giữ vai trò chủ mưu vụ án, hai bị cáo Năng và Trí giữ vai trò giúp sức đắc lực.

Cũng theo HĐXX, Công ty Vinafood II được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và các số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1 (nay là phường Sài Gòn, TPHCM). Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, bị cáo Năng và Trí đã bàn bạc, thống nhất bán 4 bất động sản này để thu hồi vốn, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh.