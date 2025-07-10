Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê Thanh Hóa) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Hiện Công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Tùng để làm rõ vụ án.

Đối tượng Tùng lúc bị bắt giữ

Về khẩu súng gây án, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết khẩu súng trên thuộc loại vũ khí quân dụng, tuy nhiên nguồn gốc khẩu súng vẫn đang được làm rõ. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng cho rằng thông tin nghi phạm hoang tưởng, gây án khi thực hiện nhiệm vụ trong game là chưa được kiểm chứng.

"Qua làm việc với đối tượng, chúng tôi nhận thấy người này có tình trạng sức khỏe bình thường, khai báo rất rõ ràng. Chúng tôi cũng sẽ có những hoạt động điều tra tình trạng sức khỏe của đối tượng" - Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải nói.