Vụ tấn công bằng dao ở Anh: Chính quyền loại trừ khả năng khủng bố

Trong buổi họp báo diễn ra vào sáng nay (2/11, theo giờ địa phương), Ủy viên Giao thông Vận tải Anh John Loveless đã xác nhận cảnh sát loại trừ động cơ khủng bố liên quan đến vụ tấn công bằng dao mới xảy ra.

Ông Loveless nhấn mạnh, trong số 10 người bị thương, hiện vẫn còn 2 người đang trong tình trạng nguy kịch và 4 người trong số họ đã được xuất viện.

Ông Loveless thông tin thêm, 2 nghi phạm đã bị bắt giữ và vẫn đang bị giam giữ. Cả 2 đều sinh ra ở Vương quốc Anh, một người đàn ông da đen Anh (32 tuổi) và người còn lại là một người đàn ông gốc Caribe (35 tuổi).

Tính đến hết sáng nay, đoàn tàu nơi xảy ra vụ tấn công vẫn đang được giữ lại tại nhà ga để phục vụ công tác điều tra, với sự tham gia của các nhân viên pháp y tại hiện trường. (Ảnh: BFMTV)

Trước đó, cảnh sát Anh nhận được thông tin khẩn cấp vào khoảng 7h40 tối 1/11 (2h40 rạng sáng 2/11, theo giờ Việt Nam) sau khi hệ thống báo động trên tàu được kích hoạt.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phản hồi và tới ga Huntingdon - điểm dừng cách Thủ đô London khoảng 120km về phía bắc. Theo thông tin ban đầu, nhiều người đã bị đâm và hai đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.

Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông mang theo dao lớn, trong khi nhiều hành khách tìm cách trú ẩn trong nhà vệ sinh tàu để đảm bảo an toàn. Một nhân chứng, được nhiều hãng truyền thông trích dẫn cho hay, anh đã quan sát thấy một người đàn ông chạy qua toa tàu với cánh tay dính máu và liên tục hô to rằng "Chúng có dao".

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh sự việc "cực kỳ đáng lo ngại". Ông Starmer bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các lực lượng khẩn cấp vì đã phản ứng kịp thời và hiệu quả.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky News vào sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, John Healy khẳng định, theo những kết quả điều tra ban đầu, đây là một vụ tấn công đơn lẻ.

Cảnh sát trưởng Chris Casey cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra khẩn cấp nhằm xác định chính xác những gì đã xảy ra trong vụ việc. Ông Casey nhấn mạnh rằng có thể sẽ cần thêm thời gian trước khi có thể xác nhận bất kỳ thông tin nào, đồng thời kêu gọi công chúng không nên suy đoán về nguyên nhân của vụ tấn công.

Đường sắt Đông Bắc London (LNER), đơn vị vận hành các dịch vụ đường sắt ở khu vực miền Đông nước Anh và Scotland, đã thông báo tạm thời đóng cửa toàn bộ các tuyến đường sắt để tạo điều kiện cho các dịch vụ khẩn cấp triển khai tại nhà ga, đồng thời khuyến cáo hành khách nên tránh di chuyển vào thời điểm này và dự báo sẽ xảy ra "những gián đoạn lớn" trong hoạt động vận tải đường sắt.

Theo số liệu chính thức, tại Vương quốc Anh, một quốc gia có luật về súng rất nghiêm ngặt, tình trạng bạo lực bằng dao đã tăng mạnh trong 15 năm qua, khiến Thủ tướng Keir Starmer phải mô tả tình hình này là "cuộc khủng hoảng quốc gia".

Chính phủ của ông Starmer đã thực hiện một số biện pháp nhằm thắt chặt việc tiếp cận vũ khí có lưỡi dao kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 7/2024. Bộ trưởng Nội vụ Anh, Shabana Mahmood tuyên bố hôm 29/10 rằng gần 60.000 vũ khí đã bị tịch thu trong 10 năm gần đây.

Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và những nỗ lực của chính phủ trong việc hạn chế sự gia tăng của tội phạm liên quan đến dao, nước Anh vẫn liên tiếp ghi nhận các vụ tấn công bằng dao để lại hậu quả nghiêm trọng.

Gần đây nhất, vào ngày 2/10, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại giáo đường Do Thái Heaton Park ở phía bắc thành phố Manchester, miền bắc nước Anh. Khi đó, một người đàn ông mang theo dao đã bất ngờ tấn công những người đang cầu nguyện bên trong giáo đường. Hành động này đã khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.