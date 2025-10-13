Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: CQĐT VKSND Tối cao phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

Theo Thông báo số 91/TB-VKSTC-C1(P6) trước đó, do hết thời hạn xác minh nhưng chưa nhận đủ tài liệu từ VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long, CQĐT VKSND Tối cao đã tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin. Đến nay, sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan điều tra đã quyết định phục hồi việc xác minh theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thông báo được gửi đến bà Nguyễn Thị Hiền (tỉnh Vĩnh Long) cùng các luật sư đại diện để biết và phối hợp làm việc theo quy định.