Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: CQĐT VKSND Tối cao phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

HẢI DƯƠNG| 13/10/2025 19:42

CQĐT VKSND Tối cao vừa có thông báo về việc phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long,tối 13-10, bà Nguyễn Thị Hiền(mẹ nữ sinh)cho biết vừa nhận được thông báo về việc phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm xảy ra tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

hiện tường vụ tại nạn giao thông ở Vĩnh Long
Hiện trường vụ tại nạn giao thông ở Vĩnh Long
2549448921217241548.jpg
Thông báo phục hồi giải quyết giải quyết nguồn tin về tội phạm của VKSND Tối cao

Theo Thông báo số 91/TB-VKSTC-C1(P6) trước đó, do hết thời hạn xác minh nhưng chưa nhận đủ tài liệu từ VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long, CQĐT VKSND Tối cao đã tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin. Đến nay, sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan điều tra đã quyết định phục hồi việc xác minh theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thông báo được gửi đến bà Nguyễn Thị Hiền (tỉnh Vĩnh Long) cùng các luật sư đại diện để biết và phối hợp làm việc theo quy định.

Theo plo.vn
https://plo.vn/vu-tai-nan-giao-thong-o-vinh-long-cqdt-vksnd-toi-cao-phuc-hoi-viec-giai-quyet-nguon-tin-ve-toi-pham-post875363.html
Copy Link
https://plo.vn/vu-tai-nan-giao-thong-o-vinh-long-cqdt-vksnd-toi-cao-phuc-hoi-viec-giai-quyet-nguon-tin-ve-toi-pham-post875363.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: CQĐT VKSND Tối cao phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO