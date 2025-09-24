Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Công an tiếp tục mời mẹ bị hại đến làm việc

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long, ngày 24-9, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ bị hại) cho biết vừa nhận giấy mời làm việc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long mời bà Hiền ngày 26-9 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để làm việc liên quan đến vụ án.

"Cán bộ công an có thông tin sơ bộ ban đầu là mời làm việc thông báo về tình hình sức khoẻ của bị can", bà Hiền cho hay.

Như PLO đưa tin, ngày 4-9-2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển ô tô tải biển số 84C-102.77 vượt ô tô bán tải biển số 61C-567.14 đang dừng sát lề đường, dẫn đến lấn sang phần đường bên trái và gây tai nạn khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, học sinh lớp 9) tử vong tại chỗ.