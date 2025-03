Vụ tài khoản Nguyễn Phương Hằng kêu gọi ủng hộ cho bé Bắp: Cần hết sức cẩn trọng!

Trưa 12-3, nhiều người dùng tại Việt Nam phát hiện không thể truy cập trang web quyên góp cộng đồng GoFundMe bằng địa chỉ IP Việt Nam. Trong khi đó, nếu sử dụng VPN hoặc IP nước ngoài, vẫn có thể truy cập bình thường.

Hiện nguyên nhân sự cố chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, điều này đã làm dấy lên nhiều thắc mắc trong dư luận tại Việt Nam, nhất là khi trên GoFundMe liên tục xuất hiện hai chiến dịch gây quỹ liên quan đến bé Bắp – một bệnh nhi ung thư, giữa lúc vụ việc về số tiền 16,7 tỉ đồng trong tài khoản từ thiện do Phạm Thoại đứng tên "bốc hơi" đến nay vẫn chưa được làm rõ.

Liên quan hai chiến dịch lập quỹ kêu gọi từ thiện trên GoFundMe, chiến dịch đầu tiên xuất hiện mang tên "Give Hope to M.H: Fund His Treatment", do một người tự xưng là chú bé Bắp, Tam Bui Minh (Nevada, California), khởi xướng, đặt mục tiêu kêu gọi được 300.000 USD.