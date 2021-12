Vụ siêu mẫu bị đánh đập, cô gái phải quỳ gối: "Hành vi hèn hạ, đáng lên án"

Your browser does not support the audio element.

Dư luận đangphẫn nộ trước clipcô gái trẻ quỳ khóc, bị đánh, làm nhục tại shop thời trang ở Thanh Hóa. Hay vụ việc siêu mẫu Khả Trang nghi bị chồng chưa cưới bạo hành dã man. Trước đó, diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm gãy mũi... Là người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Tiến sĩ Vũ Việt Anh có thể chia sẻ điều gì trước những vụ việc này?

Là một người cha, khi chứng kiến cảnh cháu bé ở Thanh Hóa bị đánh đập, cắt tóc, cắt áo lót khi đã quỳ xuống khóc lóc, xin lỗi, van xin.. tôi vô cùng đau lòng. Đó là một hành động vô nhân tính, thiếu hiểu biết, có thể hủy hoại cả một tương lai của đứa trẻ.

Cháu bé mới có 15 tuổi, tuổi còn bồng bột, dễ mắc sai lầm. Cháu rất cần sự vị tha và tình yêu thương.

Còn về phía các nghệ sĩ, họ rất cần sự danh tiếng, họ sợ bị dèm pha điều tiếng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh, sự nghiệp của họ. Vì thế, một số trường hợp đã chọn cách né tránh, che giấu. Nhưng họ cũng cần xác định rằng, khi họ đứng lên tố cáo bạo lực, chống lại bạo hành, họ sẽ làm tấm gương cho rất nhiều người…

Tôi cho rằng, trong bất cứ nền văn hóa của quốc gia nào thì việc bạo hành phụ nữ và trẻ em gái đều là hành vi bỉ ổi, hèn hạ và đáng lên án. Những vụ việc trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Một xã hội văn mình cần phải biết đau, biết nhục khi những hành vi đó vẫn còn tồn tại xung quanh chúng ta.

Vụ việc nữ sinh V.T.T.M. (SN 2004), học sinh Trường THPT Sầm Sơn, trú tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn bị hành hung, quay clip làm nhục gây xôn xao dư luận (Ảnh chụp màn hình).

Như Tiến sĩ Vũ Việt Anh nói, những sự việc trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, thực tế nạn bạo hành phụ nữ, trẻ em vẫn tồn tại, là thực trạng đáng báo động?

Báo cáo Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 cho thấy, cứ ba phụ nữ thì có gần hai phụ nữ (gần 63%) bị một hoặc hơn một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần và bạo lực kinh tế cũng như kiểm soát hành vi do chồng gây ra trong cuộc đời, trong 12 tháng gần đây 32% phụ nữ bị bạo khi được phỏng vấn.