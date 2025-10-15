Vụ Shark Bình: Xử lý khối tài sản 900 tỉ đồng bị kê biên thế nào?

Như đã thông tin, tại Hội nghị thông tin báo chí chiều 14-10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là "Shark Bình", Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nexttech) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan việc mạng xã hội hội xuất hiện thông tin Shark Bình và vợ đã ly hôn để bảo toàn một phần tài sản khi ông Bình bị điều tra, Đại tá Thành Kiên Trung - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội, cho biết đến nay, Shark Bình và vợ vẫn đang là vợ chồng.

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của những người liên quan trong vụ án với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: Gần 600 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, hai ô tô...

Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc thắc mắc: Xử lý khối tài sản khoảng 900 tỉ đồng bị kê biên thế nào?

Bị can Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình)

Nguyên tắc xử lý vật chứng