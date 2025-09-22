Vụ sát hại bé gái 8 tuổi ở Thanh Hóa: Nghi phạm 13 tuổi và trách nhiệm pháp lý

Công an tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi (tên là A), ngụ tại thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định.

Bé gái 8 tuổi - nạn nhân trong vụ việc đau lòng

Trước đó, chiều 20-9, sau khi không thấy cháu A về nhà, ông C (cha ruột cháu A) cùng người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ông C đã báo tin lên xã.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, sau nhiều giờ tìm kiếm, người thân phát hiện bé A trong bao tải ở dưới mương nước thuộc thôn Hoạch Thôn, xã Định Tăng cũ (nay thuộc xã Yên Định). Lúc này, bé A đã tử vong.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời ổn định tình hình, trấn an dư luận tại địa phương.