Vụ sát hại 4 người ở Đắk Lắk: 1 nạn nhân sắp làm chú rể

Ngày 14-9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thắp nhang chia buồn, động viên gia quyến 3 nạn nhân trên địa bàn phường Thành Nhất bị sát hại vào rạng sáng hôm trước.

Một nạn nhân sắp làm chú rể

Sau khi thắp nhang, ông Văn gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Người thân nạn nhân cảm ơn chính quyền các cấp đã quan tâm, động viên, chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: H.T

Trong tang lễ, ông BHP (cha ruột nạn nhân Bùi Văn N, 23 tuổi, bị sát hại sáng 13-9) cho biết vài tháng nữa con trai ông sẽ thành chú rể, sẽ xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.