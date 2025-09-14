Vụ sát hại 4 người ở Đắk Lắk: 1 nạn nhân sắp làm chú rể

Ngày 14-9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thắp nhang chia buồn, động viên gia quyến 3 nạn nhân trên địa bàn phường Thành Nhất bị sát hại vào rạng sáng hôm trước.
Một nạn nhân sắp làm chú rể
Sau khi thắp nhang, ông Văn gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.
Trong tang lễ, ông BHP (cha ruột nạn nhân Bùi Văn N, 23 tuổi, bị sát hại sáng 13-9) cho biết vài tháng nữa con trai ông sẽ thành chú rể, sẽ xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Thế nhưng, kẻ thủ ác đã tàn nhẫn ra tay, tước đoạt mạng sống của con ông, gây cảnh mất mát, đau thương.
“Gia đình tôi đã dạm ngõ với bên thông gia. Hai bên cũng bàn bạc, dự định đầu năm sau là làm đám cưới cho N”, ông P nói.
Vẫn theo lời ông P, ông và anh N không sống cùng nhau nhưng mỗi ngày đều gặp nhau nên hai cha con có rất nhiều kỷ niệm. Người cha nhận xét, N là người con ngoan, lễ phép.
Ngoài người thân, bạn bè của nạn nhân, bà T (chị gái Thuận, bị can gây ra vụ sát hại 4 người), cũng đến dự đám tang.
Bà T cho biết, Thuận là con út trong gia đình có sáu anh chị em. Hiện ai nấy đều ra ở riêng, chỉ còn Thuận sống với mẹ già 70 tuổi tại phường Ea Kao.
Vẫn lời bà T, thường ngày Thuận ham chơi. Anh em đã hết lời khuyên can nhưng Thuận không nghe lời.
“Khi nghe tin dữ, cả gia đình tôi thực sự rất bàng hoàng, không dám tin đó là sự thật”, bà T nói.
Theo bà T, gia đình bà đang bàn bạc để đưa bé gái 3 tuổi (con chung của Thuận và nạn nhân H) về chăm sóc, tạo điều kiện tốt nhất cho bé gái trưởng thành.
Cháu trai được bạn cứu đã nói chuyện, ăn uống
Cùng ngày 14-9, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết đơn vị đang tiếp tục theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân TTP (13 tuổi, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ sát hại 4 người).
Theo lời lãnh đạo này, sức khỏe cháu P hiện đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng. Đặc biệt, cháu P đã tự nói chuyện, ăn uống được và tinh thần minh mẫn, tỉnh táo.
Tuy nhiên, các bác sĩ phải theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của cháu P vì có vết thương ở vùng phổi.