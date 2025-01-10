Vụ sập trường ở Indonesia: Phát hiện nhóm học sinh còn sống bị mắc kẹt

Phạm Hà/VOV-Jakarta| 01/10/2025 17:26

Lực lượng cứu hộ Indonesia vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát trong vụ sập phòng cầu nguyện tại Trường Nội trú Hồi giáo Al Khozyni Đông Java.

Ông Abdul Muhari, Giám đốc Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia (BNPB) cho biết trong 91 người vẫn còn mất tích. Tổng cộng 332 nhân viên tìm kiếm cứu nạn đang triển khai theo ca để tìm kiếm các nạn nhân. Thiết bị hạng nặng cũng đã được chuẩn bị, nhưng việc sử dụng tạm thời bị đình chỉ do lo ngại rung lắc có thể làm tình trạng đống đổ nát trở nên tồi tệ hơn.

vu sap truong o indonesia phat hien nhom hoc sinh con song bi mac ket hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ Indonesia vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Nguồn: Barsanas

Theo Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB), nhóm tìm kiếm cứu nạn chung đã phát hiện dấu hiệu cho thấy 6 nạn nhân vẫn còn sống sót trong một đống đổ nát. Các sĩ quan đã phân phát thức ăn và nước uống qua các khe hở để duy trì tình trạng của các nạn nhân. Các nỗ lực cứu hộ hiện đang tập trung vào việc đào hố và khe hở thủ công để sơ tán những nạn nhân còn sống sót.

Trong khi đó, quá trình sơ tán đang chờ đánh giá từ các cơ quan chức năng dưới sự chỉ huy của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia (Basarnas). Nếu kết quả đánh giá cho thấy không còn người sống sót, bước tiếp theo sẽ là sử dụng thiết bị hạng nặng để đưa thi thể các nạn nhân vẫn còn bị chôn vùi ra khỏi đống đổ nát.

Trước đó, một tòa nhà thờ 3 tầng trong ký túc xá nam tại Trường Nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở Buduran, Sidoarjo, đã bị sập vào chiều 29/9. Vào thời điểm xảy ra sự cố, hàng trăm học sinh được cho là đang tập trung cầu nguyện trong tòa nhà đang trong quá trình xây dựng. Theo dữ liệu sơ bộ từ Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Surabaya, tính đến tối 30/9, đã có 102 học sinh là nạn nhân của vụ việc, trong đó 3 em đã tử vong. Ước tính hàng chục người khác vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/vu-sap-truong-o-indonesia-phat-hien-nhom-hoc-sinh-con-song-bi-mac-ket-post1234429.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/vu-sap-truong-o-indonesia-phat-hien-nhom-hoc-sinh-con-song-bi-mac-ket-post1234429.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Vụ sập trường ở Indonesia: Phát hiện nhóm học sinh còn sống bị mắc kẹt
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO