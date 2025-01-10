Vụ sập trường ở Indonesia: Phát hiện nhóm học sinh còn sống bị mắc kẹt

Ông Abdul Muhari, Giám đốc Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia (BNPB) cho biết trong 91 người vẫn còn mất tích. Tổng cộng 332 nhân viên tìm kiếm cứu nạn đang triển khai theo ca để tìm kiếm các nạn nhân. Thiết bị hạng nặng cũng đã được chuẩn bị, nhưng việc sử dụng tạm thời bị đình chỉ do lo ngại rung lắc có thể làm tình trạng đống đổ nát trở nên tồi tệ hơn.

Lực lượng cứu hộ Indonesia vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Nguồn: Barsanas

Theo Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB), nhóm tìm kiếm cứu nạn chung đã phát hiện dấu hiệu cho thấy 6 nạn nhân vẫn còn sống sót trong một đống đổ nát. Các sĩ quan đã phân phát thức ăn và nước uống qua các khe hở để duy trì tình trạng của các nạn nhân. Các nỗ lực cứu hộ hiện đang tập trung vào việc đào hố và khe hở thủ công để sơ tán những nạn nhân còn sống sót.

Trong khi đó, quá trình sơ tán đang chờ đánh giá từ các cơ quan chức năng dưới sự chỉ huy của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia (Basarnas). Nếu kết quả đánh giá cho thấy không còn người sống sót, bước tiếp theo sẽ là sử dụng thiết bị hạng nặng để đưa thi thể các nạn nhân vẫn còn bị chôn vùi ra khỏi đống đổ nát.

Trước đó, một tòa nhà thờ 3 tầng trong ký túc xá nam tại Trường Nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở Buduran, Sidoarjo, đã bị sập vào chiều 29/9. Vào thời điểm xảy ra sự cố, hàng trăm học sinh được cho là đang tập trung cầu nguyện trong tòa nhà đang trong quá trình xây dựng. Theo dữ liệu sơ bộ từ Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Surabaya, tính đến tối 30/9, đã có 102 học sinh là nạn nhân của vụ việc, trong đó 3 em đã tử vong. Ước tính hàng chục người khác vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát.