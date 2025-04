Vụ sản xuất sữa bột giả cho trẻ sơ sinh, bà bầu: Các bị can khai cho vào một số chất phụ gia

Tối 12-4, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường cùng 6 người khác liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán sữa giả tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group.



Dây chuyền sản xuất sữa trong vụ án nêu trên. Ảnh: CAND

Theo đó, Bộ Công an khởi tố Hoàng Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Rance Pharma từ tháng 8-2021 đến tháng 8-2024, cổ đông góp vốn Công ty Hacofood; Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Hacofood từ tháng 4-2022 đến tháng 10-2024, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma; Đặng Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bị can Hồ Sỹ Ý, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood bị khởi tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".