Vụ sàn Amazon bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nói gì?

"Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp cùng cơ quan công an, cung cấp thông tin và đề nghị thực hiện các biện pháp ngăn chặn kỹ thuật bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của luật về an ninh mạng khi cần thiết" - đại diện này nói.

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, một số sản phẩm gây phẫn nộ vẫn xuất hiện trên website của Amazon Nhật Bản. Đáng chú ý, nền tảng này vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào, khiến làn sóng bức xúc trong cộng đồng người dùng Việt ngày càng gia tăng.

Anh Nguyễn Trọng Tín (ngụ quận 10, TP HCM) thẳng thắn nói: "Thật khó chấp nhận khi Quốc kỳ – biểu tượng thiêng liêng của dân tộc – lại bị in lên những vật dụng thiếu tôn trọng như thảm chùi chân. Amazon cần phải có động thái rõ ràng và chịu trách nhiệm, không thể im lặng!".