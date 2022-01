Vụ rơi vận thăng khiến 3 người chết ở công trình Sở Tài chính Nghệ An: 2 Giám đốc lĩnh án

Nguyễn Tiến Lực là Giám đốc Công ty Cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171, đơn vị trúng gói thầu xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An. Còn Nguyễn Lê Khánh là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam.

Các bị cáo gồm Nguyễn Lê Khánh (SN 1976, trú phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Quỳnh Nam (SN 1980, trú phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) bị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”; bị cáo Lê Tiến Lực (SN 1964, trú quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 21/1/2022, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại công trường xây dựng Sở Tài chính Nghệ An vào ngày 2/1/2021 khiến 3 người tử vong, 8 người bị thương.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 13h15’ ngày 2/1/2021, tại công trường xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng do vận thăng lồng bị rơi tự do từ tầng 5 xuống mặt đất. Vụ tai nạn làm 3 người lao động tử vong và 8 lao động khác bị thương tích từ 76-95% (tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích của các lao động là 587%).

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Nguyễn Quỳnh Nam không được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật, không phải là kiểm định viên nhưng vẫn tiến hành kiểm định theo sự chỉ đạo của Nguyễn Lê Khánh.