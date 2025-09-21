Vụ rơi máy bay khiến gia đình nhạc sĩ tử vong chấn động giới giải trí

Tin dữ khiến giới nghệ sĩ country Mỹ bàng hoàng. Nhiều sân khấu nhỏ và quán bar trên phố Broadway, trung tâm âm nhạc của Nashville, ngay tối hôm đó đã phát những ca khúc của ông thay cho lời tiễn đưa.

Brett James, 55 tuổi, là một trong những nhạc sĩ sáng tác hàng đầu Nashville, người đứng sau nhiều bản hit đoạt giải thưởng, trong đó có Jesus, Take the Wheel của Carrie Underwood từng mang về giải Grammy.

Sáng 19/9 (giờ địa phương), máy bay hạng nhẹ Piper PA-32 chở nhạc sĩ Brett James, vợ và con gái của hai người rơi xuống cánh đồng gần Franklin, bang Tennessee. Theo Associated Press, chiếc máy bay mất liên lạc với trạm kiểm soát chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Nashville để bay đến Florida. Không ai trên khoang sống sót.

Sau khi thông tin về vụ tai nạn được công bố, các nghệ sĩ nổi tiếng đồng loạt bày tỏ thương tiếc. Carrie Underwood - người thể hiện Jesus, Take the Wheel - viết trên X (Twitter): “Tôi nợ Brett nhiều hơn những gì có thể nói. Anh đã cho tôi một trong những bài hát quan trọng nhất sự nghiệp và mãi mãi trong trái tim tôi”.

Kenny Chesney gọi ông là người bạn thực sự của Nashville, luôn mang đến năng lượng tích cực trong phòng thu. Jason Aldean chia sẻ Brett có khả năng biến những điều bình dị thành giai điệu chạm đến trái tim.

Ca sĩ Martina McBride viết: “Chúng tôi mất đi không chỉ một nhạc sĩ tài năng mà còn một người đàn ông hiền hòa, tử tế”.

Nhiều nhạc sĩ trẻ, những người từng được ông âm thầm chỉ dẫn, nhắc lại hình ảnh Brett lặng lẽ đến các buổi biểu diễn của họ, cho lời khuyên chân thành. “Anh ấy không chỉ là người thầy, mà còn là tấm gương về sự tử tế,” ca sĩ kiêm nhạc sĩ Kacey Musgraves viết.

Trong khi đó, Đài phát thanh quốc gia NPR nhận xét: “Nếu âm nhạc là nơi ký ức và cảm xúc gặp nhau, Brett James để lại kho ký ức không bao giờ tắt”.