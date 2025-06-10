Vụ rapper Bình ‘Gold’: Công an thông tin quá trình cướp taxi

Lúc trên xe, Bình có hành vi chửi bới, bóp cổ, đạp vào ghế lái của anh B., yêu cầu tài xế đi theo sự chỉ đạo của mình.

Bước đầu xác định, sáng 26/7, Bình muốn bắt xe từ Hà Nội về Quảng Ninh nên đã thuê anh B. (tài xế taxi) chở về.

Rapper Bình 'Gold' tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đến 10h sáng cùng ngày, do bị tắc đường, Bình bắt anh B. đi vào làn khẩn cấp nhưng bị tài xế taxi từ chối rồi chạy thoát thân khỏi xe. Đối tượng đã chiếm đoạt xe taxi và ví tiền của anh B. rồi di chuyển về hướng cầu Thanh Trì, xuống đường đê và sử dụng tiền của anh B. để mua thuốc lá, hút trong xe.

Sau khi nhận thông tin về vụ cướp xe taxi, cơ quan Công an đã nhanh chóng truy vết và bắt giữ Vũ Xuân Bình.

Trong quá trình làm việc với cán bộ điều tra, Vũ Xuân Bình có biểu hiện "ngáo đá". Xét nghiệm ma túy cho thấy Bình dương tính với cần sa và ketamine.