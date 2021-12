Vụ Quốc ca bị tắt tiếng trên YouTube: Con trai nhạc sĩ Văn Cao rất bức xúc

Your browser does not support the audio element.

Họa sĩ Văn Thao cho biết, từ tối qua đến giờ, không chỉ trên mạng xã hội mà ông còn nhận được rất nhiều cuộc gọi tin nhắn hỏi han, bức xúc về nghi vấn Quốc ca bị "đánh" bản quyền tại AFF Cup.

Họa sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao (Ảnh: ST).

"Vụ việc các kênh YouTube tắt tiếng Quốc ca đã xảy ra và đây không phải lần đầu. Cách đây nửa tháng, chúng tôi họp ở Trung tâm bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, tôi cũng phát biểu rồi.

Nếu ca khúc Tiến quân ca còn thuộc về gia đình thì vấn đề nó khác. Nhưng thực hiện theo nguyện vọng của cha tôi, cố nhạc sĩ Văn Cao nên gia đình đã hiến tặng ca khúc Tiến quân ca cho nhân dân, nhà nước Việt Nam. Như vậy, bản quyền của tác phẩm thuộc về quốc gia, về nhân dân chứ không còn thuộc về gia đình nữa.