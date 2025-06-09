Vụ quạt cho tiểu tam ngoài đường: Thanh niên tái hôn với bạn học cấp 3, giờ lại ngoại tình với bạn học cấp 2

Những ngày vừa qua, vụ vợ sinh con 1 tháng, đang ở cữ ở quê thì thấy clip chồng quạt cho tiểu tam ngủ ngoài đường tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Theo đó, đoạn clip ghi lại những hành động tình cảm của cặp đôi, chàng trai dành sự chăm sóc đặc biệt cho cô gái như quạt luôn tay, để cô gái ngủ trên chân mình,... lọt xu hướng khiến nhiều người xin vía có tình yêu đẹp như vậy. Nhưng ngay sau đó, một người tự nhận mình là vợ hợp pháp của anh chàng kia (tạm gọi là H.) xuất hiện, khẳng định đó là chồng mình. Cả hai đã kết hôn được khoảng 1,5 năm và có một bé gái hơn 1 tháng tuổi.

Khoảnh khắc chàng trai quạt cho cô gái viral trên MXH (Nguồn: @minhchh__)

Mới nhất, H. đã có cập nhật mới nhất về sự việc. Người vợ đăng tải lời xin lỗi từ cô gái trong clip, tức là người bị xem là người thứ 3.