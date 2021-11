Vụ phường phát ngôn F0 chậm đi điều trị do "Hà Nội quá tải": Quận nói gì?

Your browser does not support the audio element.

Trước đó, ngày 18/11, báo chí đăng tải thông tin cho biết trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, được thông báo kết quả vào ngày 16/11 nhưng tới chiều 18/11 vẫn chưa được cơ quan chức năng đưa đi điều trị.

Đáng chú ý, khi báo chí đặt câu hỏi vì sao F0 chưa được đưa đi cách ly, ông Chu Thanh Hà - Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1, đáp lại rằng, phóng viên có thấy toàn thành phố đang quá tải không?.