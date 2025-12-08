Vụ Phó Bí thư xã lái xe biển xanh đâm 1 trẻ tử vong: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo gì?

Đức Hoàng| 12/08/2025 14:56

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng do Phó Bí thư xã Phong Dụ Thượng gây ra khiến 1 trẻ tử vong, 11 người bị thương, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ra văn bản yêu cầu siết chặt kỷ luật và xử lý nghiêm mọi cán bộ, công chức vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Liên quan đến vụ việc ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Phong Dụ Thượng, điều khiển ô tô biển xanh gây tai nạn tối 11/8, cơ quan chức năng xác định trong hơi thở của ông Mạnh có nồng độ cồn ở mức 0,286 mg/lít.

Ngay sau vụ việc, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã ban hành Công điện số 04 về việc chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông và quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ.

Công điện nhận định, vụ tai nạn tại xã Phong Dụ Thượng là điển hình cho tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức chưa nghiêm túc chấp hành quy định, vẫn điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, gây hậu quả xã hội nghiêm trọng.

phong du thuong 3.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi bệnh nhân bị thương sau vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường phải quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc (kể cả giờ nghỉ trưa) và tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu, bia.

Người đứng đầu UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên

Bên cạnh đó, công điện nêu rõ, khi xử lý vi phạm, phải phối hợp để thông báo kết quả về cơ quan, đơn vị quản lý của cán bộ đó nhằm phục vụ công tác quản lý theo quy định.

Trước đó, ngày 11/8, xã Phong Dụ Thượng vừa tổ chức xong Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tối cùng ngày, trong chương trình văn nghệ chào mừng, ông Lò Văn Mạnh đã lái xe từ nhà hàng đến nhà văn hóa thôn Làng Chạng và gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/vu-pho-bi-thu-xa-lai-xe-bien-xanh-dam-1-tre-tu-vong-chu-tich-tinh-chi-dao-gi-2431183.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/vu-pho-bi-thu-xa-lai-xe-bien-xanh-dam-1-tre-tu-vong-chu-tich-tinh-chi-dao-gi-2431183.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Vụ Phó Bí thư xã lái xe biển xanh đâm 1 trẻ tử vong: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo gì?
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO