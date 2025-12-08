Vụ Phó Bí thư xã lái xe biển xanh đâm 1 trẻ tử vong: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo gì?

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường phải quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc (kể cả giờ nghỉ trưa) và tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu, bia.

Người đứng đầu UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên

Bên cạnh đó, công điện nêu rõ, khi xử lý vi phạm, phải phối hợp để thông báo kết quả về cơ quan, đơn vị quản lý của cán bộ đó nhằm phục vụ công tác quản lý theo quy định.

Trước đó, ngày 11/8, xã Phong Dụ Thượng vừa tổ chức xong Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tối cùng ngày, trong chương trình văn nghệ chào mừng, ông Lò Văn Mạnh đã lái xe từ nhà hàng đến nhà văn hóa thôn Làng Chạng và gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.