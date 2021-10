Vụ Phan Bùi Bảo Thy: Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định không ảnh hưởng uy tín

Ngày 30/10, TAND Quảng Trị đã quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lê Anh Dũng cùng đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật hình sự cho Viện KSND tỉnh Quảng Trị điều tra bổ sung.

Bị cáo Phan Bùi Bảo Thy tại phiên toà vừa diễn ra.

Trong phiên toà, luật sư của các bị cáo cung cấp nhiều thông tin, trong đó có văn bản của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 28/10.



Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy nhận được đơn đề nghị của luật sư Phan Văn Hải (thuộc Văn phòng Luật sư HL Nghi Xuân, số 13/13 đường 36, phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM) về việc đề nghị cung cấp một số thông tin liên quan vụ án lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử.



Văn bản do Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Khánh Vũ cho biết, "hành vi của bị cáo và đối tượng liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân không ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo, điều hành công việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.