Vụ phá rừng đặc dụng: Cần gần 400 triệu đồng để giám định chủng loại gỗ

Ngày 25/12, ông Bùi Văn Duẩn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, liên quan đến vụ phá rừng trái phép tại tiểu khu 645, thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, giải quyết tin báo tội phạm.

Tuy nhiên, theo Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, để có kinh phí phục vụ cho hoạt động điều tra, khởi tố vụ án, cần khoản kinh phí gần 400 triệu đồng. Trong đó, chi phí khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định gần 103 triệu đồng, chi phí giám định mẫu gỗ hết hơn 284 triệu đồng.