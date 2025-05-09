Vụ ông Lưu Tú Bảo: Toà án Mỹ xem xét yêu cầu dẫn độ người tên 'Bao Tu Luu' sang Úc

Toà án ở Mỹ đang xem xét yêu cầu dẫn độ của Úc người đàn ông tên là Bao Tu Luu với tội danh âm mưu nhập khẩu một số lượng lớn ma tuý vào Úc.

Theo trang Tin tức An toàn Công cộng San Francisco (San Francisco Public Safety News), một người đàn ông bị cáo buộc cầm đầu một đường dây phân phối ma tuý toàn cầu đã ra hầu tòa liên bang ở San Francisco hôm 30-6 và đối mặt nguy cơ bị dẫn độ sang Úc.

Các công tố viên Mỹ cho biết người đàn ông, tên là Bao Tu Luu, đang bị nhà chức trách ở Melbourne (bang Victoria, Úc) truy nã với cáo buộc âm mưu nhập lậu 178 kg ma tuý vào Úc trong các năm 2016 và 2017.

Hồ sơ đệ trình tại Toà án liên bang khu vực Bắc California, Bao Tu Luu còn được biết với tên Chris Luu hoặc Big Brother, BB.