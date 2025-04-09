Vụ ông Lưu Tú Bảo 'biến mất', Cục Thể thao sẽ nhờ Bộ Công an và Bộ Ngoại giao làm rõ

Tuy nhiên nhiều tháng trước ông sang Mỹ để lo chuyện hậu sự cho con trai qua đời trên đất Mỹ. Sốc và buồn chuyện gia đình, ông nói với thành viên trong LĐ rằng ông phải ở lại Mỹ lo an táng và lo lễ thất tuần...

Chủ tịch Lưu Tú Bảo có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ, tại Việt Nam ông làm Chủ tịch LĐ quyền Anh Việt Nam, Chủ tịch LĐ Võ tổng hợp TP.HCM và đồng thời giám đốc điều hành Saigon Sport Club, đây là là một trong những CLB võ thuật hàng đầu tại TP.HCM.

Tuy nhiên cũng có thông tin về ông Lưu Tú Bảo dính líu đến một rắc rối ở Mỹ mà một tờ tin tức ở Mỹ đưa tin.

Trong thời gian ông Lưu Tú Bảo vắng mặt, công việc điều hành các giải võ vẫn diễn ra suôn sẻ qua các giải diễn ra ở Đắk Lắk hồi tháng 4 và Ninh Bình vào tháng 7.

Ngày 5-9, LĐ quyền Anh Việt Nam sẽ tiến hành phiên họp bất thường Ban chấp hành LĐ để giải quyết công việc trước mắt có liên quan đến sự vắng mặt quá lâu của Chủ tịch Lưu Tú Bảo và công việc định kỳ.

Trong khi đó, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao của Cục Thể Thao, ông Vũ Xuân Thành cho biết: “Chúng tôi quan tâm đến công việc cá nhân và công việc điều hành của LĐ quyền Anh Việt Nam của anh Bảo. Cục Thể Thao Việt Nam sẽ đã nắm bắt thông tin và sẽ có văn bản nhờ cơ quan chức năng của Việt Nam như Bộ Công an và Bộ Ngoại giao xác minh đến thông tin liên quan đến ông Lưu Tú Bảo ở nước ngoài”.