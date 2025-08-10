Vụ ô tô lao vào quán nhậu ở Gia Lai: Có dấu hiệu của tội giết người

Liên quan đến vụ tài xế ô tô 7 chỗ lao vào quán nhậu khiến một người tử vong và một người bị thương, lực lượng chức năng đã vận động tài xế ra đầu thú và xác định được nghi can là Đặng Văn Sang (27 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai).

Người bị tông tử vong là bà LTQ, mẹ của chủ quán Xóm Nhậu trên đường Nguyễn Nhạc, xã Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, Đặng Văn Sang cùng bạn là NQS (ngụ cùng thôn với Sang) ngồi nhậu ở quán kế bên quán Xóm Nhậu và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Sang điều khiển ô tô 7 chỗ truy đuổi NQS. Khi qua quán Xóm Nhậu, Sang cho xe quay đầu tông thẳng NQS đang ở trong quán.