Vụ ô tô đâm đám đông xem văn nghệ khiến 1 trẻ tử vong: Tài xế là Phó Bí thư xã

Đức Hoàng| 12/08/2025 11:18

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ ô tô đâm vào đám đông đang xem văn nghệ tại xã Phong Dụ Thượng (Lào Cai) đã khiến 1 trẻ em tử vong và 11 người bị thương.

Sáng 12/8, xác nhận với PV VietNamNet, một lãnh đạo Đảng uỷ xã Phong Dụ Thượng cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn trên là ông Lò Văn Mạnh. Ông Mạnh hiện tại là Phó Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

"Việc xác định ông Mạnh có nồng độ cồn hay không hiện tại đang chờ phía cơ quan công an xác minh, tôi chưa nắm được thông tin", lãnh đạo Đảng uỷ xã Phong Dụ Thượng nói.

798aafc9 acd4 4ac6 b3d1 3a922a9b01e6.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 20h30 tối qua (11/8), tại nhà văn hoá thôn Làng Chạng của xã diễn ra chương trình văn nghệ thu hút sự theo dõi của nhiều người dân cùng các cháu nhỏ.

Thời điểm trên, bất ngờ xe ô tô do ông Lò Văn Mạnh điều khiển đâm trúng đám đông. Hậu quả khiến 1 người tử vong và 11 người bị thương. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là cháu P.D.K. (trú thôn Làng Chạng).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa những người bị thương đến cơ sở y tế để điều trị.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/vu-o-to-dam-dam-dong-xem-van-nghe-khien-1-tre-tu-vong-tai-xe-la-pho-bi-thu-xa-2431096.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/vu-o-to-dam-dam-dong-xem-van-nghe-khien-1-tre-tu-vong-tai-xe-la-pho-bi-thu-xa-2431096.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Vụ ô tô đâm đám đông xem văn nghệ khiến 1 trẻ tử vong: Tài xế là Phó Bí thư xã
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO