Vụ ô tô chở quản đốc thủy điện bị vùi lấp: Một nạn nhân vẫn mất tích bí ẩn

Thông tin từ Công an xã Nậm Xé, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất đá là anh Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé).

Mặc dù địa điểm xảy ra vụ sạt lở đã được san gạt toàn bộ đất đá nhưng vẫn không tìm được thi thể anh Tuấn. Lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc suối Chăn và các khu vực lân cận, huy động thêm máy móc và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.