Vụ nuôi gà lôi trắng bị 6 năm tù: Một hãng luật nhận bào chữa miễn phí; Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên nói gì?

TAND khu vực 5 - Hưng Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Anh Thành được xác định là đã nuôi gà lôi trắng, nhân giống rồi sau đó mang đi bán với mục đích kiếm lời. Sau khi tòa tuyên án đã xuất nhiều ý kiến. Trong đó, có người cho rằng bản án 6 năm tù là quá nặng đối với một nông dân nuôi gà lôi trắng mang đi bán gà con.

Bị cáo Thành quay đầu lại nhìn vợ ôm con nhỏ đứng khóc tiễn chồng lên xe thùng về trại tạm giam sau khi tòa sơ thẩm tuyên án.

"Nếu có kháng cáo, cấp phúc thẩm sẽ xem xét thận trọng"

Theo PLO, chiều 12-8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng, cho biết hiện chưa thấy bị cáo Thành kháng cáo.

“Tôi cũng đã nhận được nhiều thông tin, nắm bắt được hết rồi, nếu có kháng cáo thì cấp phúc thẩm sẽ xem xét một cách thận trọng, kỹ lượng, có tình có lý. Nếu có tình tiết giảm nhẹ được thì xem xét giảm cho bị cáo”- ông Tăng nói.