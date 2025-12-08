Vụ nuôi gà lôi trắng bị 6 năm tù: Một hãng luật nhận bào chữa miễn phí; Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên nói gì?

TAND khu vực 5 - Hưng Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Anh Thành được xác định là đã nuôi gà lôi trắng, nhân giống rồi sau đó mang đi bán với mục đích kiếm lời. Sau khi tòa tuyên án đã xuất nhiều ý kiến. Trong đó, có người cho rằng bản án 6 năm tù là quá nặng đối với một nông dân nuôi gà lôi trắng mang đi bán gà con.
"Nếu có kháng cáo, cấp phúc thẩm sẽ xem xét thận trọng"
Theo PLO, chiều 12-8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng, cho biết hiện chưa thấy bị cáo Thành kháng cáo.
“Tôi cũng đã nhận được nhiều thông tin, nắm bắt được hết rồi, nếu có kháng cáo thì cấp phúc thẩm sẽ xem xét một cách thận trọng, kỹ lượng, có tình có lý. Nếu có tình tiết giảm nhẹ được thì xem xét giảm cho bị cáo”- ông Tăng nói.
Theo ông Tăng, bị cáo Thành có hành vi vi phạm ở khung 5 đến 10 năm, tuy nhiên sau khi cấp sơ thẩm xử có dư luận còn có nhiều ý kiến khác nhau thì cấp phúc thẩm sẽ xem xét.
Trong khi đó, Chánh án TAND khu vực 5 - Hưng Yên (tòa án xử sơ thẩm vụ án) cho biết Chánh án TAND tỉnh quan tâm và đã yêu cầu TAND khu vực 5 báo cáo nội dung vụ việc. Vụ án này, HĐXX sơ thẩm đã xử vào chiều 8-8, đã nghiên cứu kỹ pháp luật, xác định hành vi của bị cáo bị truy tố là không oan.
"Bây giờ vụ án đã xét xử xong, chúng tôi đã hết thẩm quyền. Nếu bị cáo kháng cáo hoặc có kháng nghị của VKS chúng tôi sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ chuyển lên cấp tỉnh để giải quyết phúc thẩm. Hiện tại chúng tôi chưa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo, chưa nhận được kháng nghị gì của viện kiểm sát”, Chánh án TAND khu vực 5 - Hưng Yên nói.
Về việc có ý kiến cho rằng mức án 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng là quá nặng, Chánh án TAND khu vực 5- Hưng Yên nói: “Chúng tôi nghiên cứu quy định của tội này trong BLHS cũng nặng. Quy định như thế, bản thân bị cáo chỉ được hưởng tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo, bố mẹ là người có công với cách mạng. Quy định tại Điều 54 BLHS, trong trường hợp xử dưới khung hình phạt thì phải có 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên thuộc Điều 51. Khung hình phạt, khoản 2 từ 11 cá thể đến 15 cá thể thì 5 đến 10 năm tù. Vì vậy, HĐXX đã căn cứ vào hành vi, quy định của pháp luật, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định”.
Bán gà để mua tivi cho con xem
Chị NTO (33 tuổi, vợ bị cáo Thành) cho biết hiện đang nhờ luật sư tư vấn làm đơn để chồng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
“Ba con còn thơ dại, mẹ chồng năm nay hơn 80 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chúng tôi mong muốn anh Thành được giảm nhẹ hình phạt sớm trở về với gia đình. Nếu biết nuôi gà lôi trắng vi phạm pháp luật tôi đã can ngăn không cho chồng nuôi.
Từ hai con ban đầu, sau ba năm chồng tôi nhân giống lên được 13 con, vừa rồi con xem điện thoại nhiều tôi sợ ảnh hưởng mắt nên nói chồng mua tivi màn hình lớn cho con xem. Không có tiền, chồng tôi lên mạng xã hội mong bán được 10 con gà con lấy 5 triệu đồng thì bị bắt, phải đổi cái giá quá đắt”- chị O nói.
Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí
Ngày 12/8, báo Người Lao Động dẫn lời chị O cho biết Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội đã đã nhận bào chữa miễn phí cho chồng chị ở phiên tòa phúc thẩm. Theo chị O., trước đó, sau khi bản án sơ thẩm tuyên, anh Thái Khắc Thành đã viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong sớm được trở về với vợ con và mẹ già.
Luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự, xác nhận thông tin trên.
Trên trang Facebook cá nhân, ngày 12-8, Luật sư Lê Hồng Hiển chia sẻ: "Pháp luật cần nghiêm để bảo vệ đa dạng sinh học, nhưng cũng cần khoan hồng với những trường hợp vi phạm do thiếu hiểu biết và đang oằn mình trong hoàn cảnh ngặt nghèo của số phận. Tôi tin rằng, ở phiên phúc thẩm tới, công lý sẽ song hành cùng lòng nhân ái".