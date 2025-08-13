Vụ nuôi gà lôi trắng bị 6 năm tù: Anh nông dân Thái Khắc Thành bật khóc khi về đến nhà

Lúc 16 giờ 45 phút chiều 13-8, bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi) sau khi được tại ngoại đã về đến nhà ở ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Rất đông người dân đứng từ đầu ngõ của gia đình Thành để đón Thành trở về. Mẹ và vợ cùng ba con nhỏ òa khóc, ôm chầm lấy anh Thành khi anh này về đến đầu ngõ. Anh này cũng bật khóc khi ôm mẹ cùng vợ con.