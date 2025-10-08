Vụ nữ viên nhà sách Nhã Nam mất tích: Công an thông tin nguyên nhân

Đàm Đệ | 10/08/2025 13:19

Nhân viên nhà sách Nhã Nam mất liên lạc nhiều ngày đã về nhà an toàn. Công an và phía công ty xác nhận, cô gái này mất liên lạc vì lý do cá nhân, không phải là “bắt cóc online”.

Đại diện Công an phường Xuân Hoà, TPHCM cho biết, chị Nguyễn Phương M. (31 tuổi, ngụ ở địa phương, là nhân viên nhà sách Nhã Nam chi nhánh TPHCM) đã mất liên lạc từ ngày 6/8 đến nay, hiện đã về nhà an toàn.

Phía công an cũng cho biết, bước đầu đã làm rõ chuyện chị Phương M. mất liên lạc với người nhà, với nơi làm việc nhiều ngày là từ lý do cá nhân, không phải là bị “bắt cóc online".

Sáng nay (ngày 10/8), Fanpage tick xanh có 1 triệu lượt theo dõi của Nhã Nam cũng phát đi thông báo chị Phương M. đã trở về an toàn. 

“Bạn M. rời nhà vì lý do cá nhân, không phải bị “bắt cóc online”, Fanpage Nhã Nam thông tin. Fanpage này cũng cám ơn sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng, giúp đỡ gia đình chị Phương M., công ty.

Như đã thông tin, sáng 6/8, chị Phương M. đón xe ôm công nghệ để đi làm. Tuy nhiên, kể từ đó, gia đình và phía công ty không liên lạc được với chị.

Chính vì thế, gia đình, công ty đã tìm kiếm khắp nơi và trình báo công an. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/da-tim-thay-nhan-vien-nha-sach-nha-nam-o-tphcm-mat-lien-lac-nhieu-ngay-2430500.html
