Vụ nữ Tiktoker livestream tự tử: Cạm bẫy tráo mạng sống với mạng ảo

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại TPHCM khiến cộng đồng mạng bàng hoàng: một nữ Tiktoker có lượng người theo dõi lớn đã phát trực tiếp khoảnh khắc tự tử từ tầng cao chung cư.

Nạn nhân được xác định là N.A.T. (23 tuổi, quê Hà Nội), thường được biết đến trên mạng xã hội với tên M.Y. Trên nền tảng TikTok, cô có hơn 211.000 người theo dõi, thường chia sẻ những clip ngắn về cuộc sống thường ngày, đồng thời kinh doanh mỹ phẩm và thời trang online.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 6h sáng 2/9, T. đã sử dụng kênh cá nhân để livestream cảnh mình leo qua lan can căn hộ rồi buông mình xuống. Thời điểm đó, có hơn 1.100 tài khoản đang theo dõi trực tiếp. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bảo vệ chung cư cùng công an địa phương đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Đáng chú ý, trước khi xảy ra sự việc, T. để lại nhiều dòng trạng thái trên mạng xã hội bày tỏ tâm trạng buồn bã, chán nản liên quan đến chuyện tình cảm.