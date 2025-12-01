Vụ nữ sinh viên mất tích bí ẩn: Thi thể được tìm thấy tại Ninh Bình

Tối 12/10, bà Phạm Thủy - mẹ của nữ sinh Bùi Bích Phương (22 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) - nghẹn ngào xác nhận với P.V VietNamNet rằng, thi thể được tìm thấy tại xã Nam Hồng chính là con gái mình. “Không có phép màu nào xảy ra…”, bà Thủy nói trong nước mắt.

Chị Bùi Bích Phương. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Kết quả giám định ADN cho thấy thi thể trùng khớp với chị Phương, khép lại gần một tháng tìm kiếm trong đau đớn và tuyệt vọng của gia đình. Theo cơ quan chức năng, vị trí phát hiện thi thể cách nơi cuối cùng ghi nhận dấu vết của nữ sinh khoảng 120km, tính theo đường sông.